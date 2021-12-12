В лимоне обнаружили вещество, снижающее давление

Лимонная кислота обладает хелатным эффектом — преобразовывает кальций и другие минералы в форму, которая легко усваивается организмом. Обычно кальций получить не так просто — около 70% этого минерала, содержащегося в пище, вымывается, а лимонная кислота помогает улучшить усвоение, сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание Yahoo News Japan.

В кожуре лимонов содержатся полифенолы, а в соке — флавоноиды. Эти вещества помогают снизить кровяное давление. Кроме того, с помощью лимонного сока легко снизить количество соли в рационе — кислотность усиливает «соленость» блюда на вкус.

Витамин C является сильным антиоксидантом и помогает избавиться от усталости и стресса. Но и это еще не все — лимоны содержат много калия, а кожура богата не только питательными веществами, но и пищевыми волокнами, необходимыми для здоровья кишечника.