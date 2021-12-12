В Коми появились еще три ледовые переправы

Еще три автомобильные ледовые переправы открыли в Коми, все они находятся на территории Усть-Цилемского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Две – через речку Пижма, соединяющие населенные пункты Боровская и Загривочная, Загривочная и Замежная. Еще одна переправа - через реку Лабазиха, связавшая Усть-Цильму и Окунев-Нос.

Всего на сегодня на территории республики официально открыты одна пешеходная и 4 автомобильные ледовые переправы.