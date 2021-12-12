В Коми появились еще три ледовые переправы

Еще три автомобильные ледовые переправы открыли в Коми, все они находятся на территории Усть-Цилемского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Две – через речку Пижма, соединяющие населенные пункты Боровская и Загривочная, Загривочная и Замежная. Еще одна переправа - через реку Лабазиха, связавшая Усть-Цильму и Окунев-Нос.
Всего на сегодня на территории республики официально открыты одна пешеходная и 4 автомобильные ледовые переправы.
***Инспекторы ГИМС напоминают: залогом безопасности при переходе и переезде по ледовому покрову водоемов является пользование только официально открытыми оборудованными ледовыми переправами!
Следует соблюдать основные правила безопасности при передвижении по ледовым переправам:
- при движении по ледовой переправе необходимо отстегнуть ремни безопасности и открыть двери кабины;
- рекомендуется устанавливать дистанцию между автомобилями не менее 30 метров и скорость движения не выше 20 километров в час;
- при движении по переправам необходимо соблюдать установленную скорость движения, интервал между машинами и допустимую грузоподъёмность, движение должно быть плавным без резких рывков;
- при движении по ледяному покрову необходимо не допускать резких изменений скорости, резких торможений, не производить обгона движущегося транспорта.