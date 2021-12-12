Жителя Коми заставили вернуть канаву

Администрация Сыктывдинского района обратилась в суд с иском к местному жителю о возложении обязанности демонтировать несогласованный съезд к земельному участку и восстановить водоотводную канаву.

В обоснование требований указано, что размещение съезда снижает безопасность дорожного движения, создает аварийные ситуации и является изменением в конструктивные элементы дороги.



Из материалов дела следовало, что на полосе отвода автомобильной дороги «Подъезд к д. Красная» к земельному участку, принадлежащему ответчику, организован съезд, под которым должна находиться водоотводная канава. Собственником дороги является МО МР «Сыктывдинский».



Суд пришел к выводу, что в результате размещения съезда нарушен профиль водоотводной канавы, при этом разрешение или согласие на обустройство съезда с автомобильной дороги к принадлежащему ответчику земельному участку не выдавалось, техническим паспортом автомобильной дороги съезд с автомобильной дороги к земельному участку ответчика не предусмотрен, что свидетельствует о самовольной организации несанкционированного съезда. В ходе рассмотрения дела ответчик не оспаривал доводы администрации.



Суд возложил на ответчика обязанность восстановить профиль водоотводной канавы вдоль земельного участка путем демонтажа съезда с автомобильной дороги «Подъезд к д. Красная». Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединённая пресс-служба судов Коми.