Сомнения и искренность: гороскоп на 12 декабря для всех знаков зодиака

Один из самых опасных дней. Резкие перепады настроения — от мрачной тоски до безудержного веселья — станут для многих Овнов обычным явлением. Следует обрубать фальшивые связи, гнать прочь назойливые мысли, проводить очистку организма. Держитесь подальше оттого, что давит или утомляет; обойдите это стороной и следуйте своим путем.

День символизирует обновление, очищение, солнечный свет. Удачны короткие поездки, отдых на природе прибавит сил. Стремитесь к новизне, задумайтесь о чем-то новом или по-новому — вы яснее увидите, что происходит, и все станет проще.

Гороскоп на 12 декабря 2021 года Близнецы

Сегодня общительные Близнецы своим обаянием могут произвести хорошее впечатление на кого угодно, но в сфере любовных отношений вероятна нестабильность: «то пусто, то густо». Не упустите реальные возможности справиться с проблемами благодаря стремлению с обеих сторон исправить ошибки и сохранить отношения.

Гороскоп на 12 декабря 2021 года Рак

День символизирует общность, солидарность, товарищество. Даже самые пустячные знакомства могут умножить число ваших поклонников, так что в трудные моменты вам всегда будет на кого опереться. Будьте искренны и честны в своих мыслях и делах. Не пытайтесь добиться своего хитростью — значительных результатов не достигнете.

Гороскоп на 12 декабря 2021 года Лев

День, когда любые сны или пророчества будут ложными. Нельзя делать ничего нового (даже планировать), кроме самых необходимых житейских дел. Лучше всего заниматься домом и хозяйством.

Гороскоп на 12 декабря 2021 года Дева

День символизирует сомнение и недоверие. Сегодня вы можете почувствовать, что все очень серьезно, и тут же зададитесь вопросом, а действительно ли это настоящая любовь. Вы цените свою независимость и не торопитесь брать на себя обязательства? В таком случае вы не можете рассчитывать на «большую и светлую любовь».

Гороскоп на 12 декабря 2021 года Весы

Житейские обстоятельства могут заставить Весов иначе взглянуть на отношения в семье. Если раньше они были уверены в благополучии, то теперь у них может появиться повод для сомнений. Вам надо определиться, чего вы хотите, постараться принять решение и энергично взяться за дело. Возможно, неприятности, возникновения которых вы опасались, обойдут вас стороной.

Гороскоп на 12 декабря 2021 года Скорпион

Этот период можно и нужно использовать для встреч и путешествий. Вы на пороге открытый, вы интересный собеседник и способны любому составить приятную компанию. Можно и нужно ставить точку в неприятных семейных проблемах и делах прошлого.

Гороскоп на 12 декабря 2021 года Стрелец

День символизирует родственные связи. Многие Стрельцы будут черпать свои силы и вдохновение в семье, а объединив свои усилия, они создадут прекрасную «команду». Благоприятно в этот период заняться переездом, ремонтом.

Гороскоп на 12 декабря 2021 года Козерог

Вы разносторонне развиты и любознательны, многим интересуетесь, но сегодня это может привести к тому, что вы понапрасну потратите свои силы, вместо того чтобы сосредоточиться на чем-то одном. Вы должны позаботиться о завтрашнем дне, чтобы ваше будущее было безоблачным. Стоит перенести акцент на учебу за границей, повышение профессионального уровня.

Гороскоп на 12 декабря 2021 года Водолей

Водолеи сегодня «на высоте». Они будут уверенно держаться, многим интересоваться и получат удовольствие от жизни. Сегодня немногие будут расположены вести счет деньгам. Вы очень проницательны, и если захотите завоевать чье-нибудь расположение, то обязательно добьетесь этого.

Гороскоп на 12 декабря 2021 года Рыбы

День символизирует чистоту и справедливость. Возможно, Рыбы почувствуют, как хорошо дома. Побольше открытости! Предоставьте окружающим чудесную возможность вас любить. В это время можно затевать различные перестройки. Благоприятно приобретать мебель и вообще предметы интерьера, не требующие частой смены.