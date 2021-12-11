Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

На реках в Коми открылись еще три автомобильные ледовые переправы

На реках в Коми открылись еще три автомобильные ледовые переправыФото МЧС по Коми

На реках в Коми открылись еще три автомобильные ледовые переправы. Все три автомобильные ледовые переправы введены в эксплуатацию  на территории Усть-Цилемского района.

Две – через речку Пижма, соединяющие населенные пункты Боровская и Загривочная,  Загривочная и Замежная.  Еще одна переправа - через реку Лабазиха, связавшая  Усть-Цильму и  Окунев-Нос.

Всего на сегодня на территории республики официально открыты одна пешеходная и 4 автомобильные ледовые переправы.   

Инспекторы ГИМС напоминают: залогом безопасности при переходе и переезде по ледовому покрову водоемов является пользование только официально открытыми оборудованными ледовыми переправами!

Следует соблюдать основные правила безопасности при передвижении по ледовым переправам:

- при движении по ледовой переправе необходимо отстегнуть ремни безопасности и открыть двери кабины;

- рекомендуется устанавливать дистанцию между автомобилями не менее 30 метров и скорость движения не выше 20 километров в час;

- при движении по переправам необходимо соблюдать установленную скорость движения, интервал между машинами и допустимую грузоподъёмность, движение должно быть плавным без резких рывков;

- при движении по ледяному покрову необходимо не допускать резких изменений скорости, резких торможений, не производить обгона движущегося транспорта.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости