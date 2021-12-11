На реках в Коми открылись еще три автомобильные ледовые переправы. Все три автомобильные ледовые переправы введены в эксплуатацию на территории Усть-Цилемского района.

Две – через речку Пижма, соединяющие населенные пункты Боровская и Загривочная, Загривочная и Замежная. Еще одна переправа - через реку Лабазиха, связавшая Усть-Цильму и Окунев-Нос.

Всего на сегодня на территории республики официально открыты одна пешеходная и 4 автомобильные ледовые переправы.