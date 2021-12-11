При введении QR-кодов будут учитывать мнение россиян

При принятии важных решений о введении QR-кодов в транспорте и других местах будут прислушиваться к мнению россиян. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить" — так президент Владимир Путин ответил на все риски и опасения, которые высказываются в обществе по теме двух законопроектов: о введении QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте и поправках в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Коротко — о чем он сказал:

· законопроект носит рамочный характер. Он должен быть проработан дополнительно на местах. Регионам мы передали значительный объем полномочий на принятие окончательных решений;

· мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит, не создавать дополнительных проблем для людей. Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной;

· сертификаты о вакцинации являются лишь средством подтверждения прививки, и по этому пути идут практически все страны без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан;

· мы должны самым внимательным образом посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей, но обеспечить безопасность и здоровье граждан.