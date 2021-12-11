Где в Сыктывкаре купить настоящие елки

В Минприроды Коми рассказали, где в Сыктывкаре можно будет купить настоящую елку.

При выборе ёлки важно помнить несколько правил. Дерево должно быть стройным, ровным, натурального зелёного цвета с прочными, направленными вверх ветвями. Если хвоя сухая, бледноватая или имеет желтоватый оттенок, значит дерево срублено давно или переморожено. Разомните в руке несколько иголок. Если чувствуете аромат хвои, а на пальцах появилась легкая маслянистость, значит дерево свежесрубленное. Если ветки смолистые, упругие и хорошо гнутся, то дерево срублено недавно.

Если ель срублена в мороз, то иголки с неё осыпятся очень быстро. Первые признаки перемороженной ели – ломкие нижние ветви. Если ёлку чуть-чуть встряхнуть - с нее не должны сыпаться зеленые иглы.

Когда с выбором ели определились, позаботьтесь о её бережной транспортировке. Обычно продавцы оборачивают ёлку сеткой или бечевкой.

Помните, что нежелательно заносить ель с улицы сразу в теплое помещение. От резкого перепада температур она может быстро увянуть. Дайте дереву акклиматизироваться, подержите его пару часов на застеклённой лоджии или в тамбуре. А если ёлка куплена заблаговременно, то до момента установки лучше всего хранить её в холодном помещении: в сарае, на балконе, в гараже.