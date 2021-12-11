Где в Сыктывкаре купить настоящие елки

В Минприроды Коми рассказали, где в Сыктывкаре можно будет купить настоящую елку.
Елочные базары в Сыктывкаре будут располагаться:
- пр. Бумажников, д. 45, территория, прилегающая к МУП "Меркурий";
- пр. Бумажников, д. 36, территория, прилегающая со стороны ул. Славы;
- ул. Космонавтов, д. 4, территория, прилегающая к ТЦ "Эжва";
- ул. Славы, д.18, территория, прилегающая со стороны пр. Бумажников.
Также в Минприроды напомнили правила выбора и ухода за елями:
При выборе ёлки важно помнить несколько правил. Дерево должно быть стройным, ровным, натурального зелёного цвета с прочными, направленными вверх ветвями. Если хвоя сухая, бледноватая или имеет желтоватый оттенок, значит дерево срублено давно или переморожено. Разомните в руке несколько иголок. Если чувствуете аромат хвои, а на пальцах появилась легкая маслянистость, значит дерево свежесрубленное. Если ветки смолистые, упругие и хорошо гнутся, то дерево срублено недавно.
Если ель срублена в мороз, то иголки с неё осыпятся очень быстро. Первые признаки перемороженной ели – ломкие нижние ветви. Если ёлку чуть-чуть встряхнуть - с нее не должны сыпаться зеленые иглы.
Когда с выбором ели определились, позаботьтесь о её бережной транспортировке. Обычно продавцы оборачивают ёлку сеткой или бечевкой.
Помните, что нежелательно заносить ель с улицы сразу в теплое помещение. От резкого перепада температур она может быстро увянуть. Дайте дереву акклиматизироваться, подержите его пару часов на застеклённой лоджии или в тамбуре. А если ёлка куплена заблаговременно, то до момента установки лучше всего хранить её в холодном помещении: в сарае, на балконе, в гараже.