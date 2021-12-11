В селе под Сыктывкаром горел жилой дом

Практически в это же время – в 02:33 – экстренный вызов поступил в службу спасения Сыктывкара . Произошло возгорание в двухэтажном деревянном доме по улице Маркова.

В 05:02 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара поврежден дом на площади 25 м2. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В ночь на 11 декабря в 02:27 в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Центральная селе Лэзым. Пожарные прибыли к месту вызова в течение девяти минут.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями была организована эвакуация жильцов дома. Из квартир самостоятельно эвакуировались 15 человек. Звеньями газодымозащитной службы из задымленных помещений были спасены два человека. Пострадавших людей нет.

Открытое горение было ликвидировано в 03:40. В результате пожара поврежден дом на площади 35 м2. Причина пожара устанавливается.

Уважаемые жители и гости Республики Коми. Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает: пожар легче предупредить, чем потушить! Чтобы защитить жизнь и имущество от пожара, соблюдайте требования пожарной безопасности.

- Будьте осторожны с огнем, особенно при курении. Малейшая оплошность может привести к пожару.

- Будьте внимательны при растопке печей и эксплуатации электроприборов. Не доверяйте присмотр за ними детям, не допускайте перекала печи и перегрузки электросети.

- Отправляясь на прогулку или ложась спать, убедитесь, что печь полностью протоплена, газовая плита и электроприборы выключены.

- Не оставляйте детей без присмотра! Позаботьтесь, чтобы спички, зажигалки, другие опасные для детей предметы не были в свободном доступе. Расскажите детям об опасности шалости с огнем.

В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в «Службу спасения» по номерам телефона «01», с мобильных устройств - «101» или «112».