Правительство выделило средства для выплат малоимущим семьям

Правительство выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей, об этом сообщают "РИА Новости".



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях, — говорится в сообщении.

Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей ввели по инициативе президента с 1 июля. Получать их могут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это примерно пять с половиной тысяч рублей в месяц.