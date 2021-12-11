Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Правительство выделило средства для выплат малоимущим семьям

Правительство выделило средства для выплат малоимущим семьямФото из архива PG11.ru

Правительство выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей, об этом сообщают "РИА Новости".

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях, — говорится в сообщении.

Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей ввели по инициативе президента с 1 июля. Получать их могут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это примерно пять с половиной тысяч рублей в месяц.

В пресс-службе отметили, что выплаты предназначены для семей, в которых растет более 1,3 миллиона детей. В июне на эти цели уже выделили 36,2 миллиарда рублей. Источником дополнительных средств станет резервный фонд.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости