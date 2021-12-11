Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Сыктывкаре

Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе с 13 по 17 декабря.



Если на уходящей неделе погода была очень неустойчивой, морозные дни чередовались с теплыми и снежными, то на предстоящей неделе прогнозируется стабильной — теплой и снежной. Наш регион попадет под влияние атлантических циклонов, которые будут приносить теплый воздух.

Температурный фон превысит норму на 4...6С. По ночам столбики термометром в основном будут опускаться до -8...-15С, днем повышаться до -4...-9С. И только на крайнем северо-востоке к концу неделе морозы окрепнут до -17...-22С.