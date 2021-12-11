Насколько подорожает бензин с Нового года

Топливо в начале года может подорожать в среднем на 12-15 копеек за литр из-за запланированного с 1 января повышения ставок акциза на автомобильный бензин и дизтопливо пятого экологического класса. Эта оценка соответствует среднемесячной динамике розничной цены, сообщил "Прайм" президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

При этом снижается корректирующий коэффициент в формуле расчета экспортных пошлин на нефть.

- То есть налоговая нагрузка на внутренние поставки вырастет, а на внешние, напротив, станет меньше, – пояснил он.

Учитывая наличие проинфляционных факторов, обозначенная ценовая динамика вполне вероятна, но упомянутые основания вовсе не означают, что рост будет именно в январе. Многое будет зависеть от других параметров ценообразования, в первую очередь, от мировых цен на нефтепродукты и курс рубля.



Однако собеседник агентства ожидает, что эти параметры будут примерно такими же, как и сейчас, а изменения налогов и демпфера сыграют в пользу роста "нетбэков" (цен на экспортируемый продукт в приведении к сопоставимым базисам; чаще всего – в момент погрузки на торговое судно – прим. "Прайма").