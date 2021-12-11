На объездной под Сыктывкаром водитель вылетела в кювет. Об этом сообщает “Комиинформ”.



Как сообщили в ГИБДД по Коми, 31-летняя женщина двигалась на Chevrolet Cruze по объездной Сыктывкара в сторону Эжвы. На 19 километре она не справилась с управлением и съехала в левый по ходу движения кювет, из-за чего опрокинулась.



Пассажир, который находился на переднем пассажирском сиденье получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. От тяжких травм пассажира спасли пристегнутые ремни безопасности. Не госпитализирован.

