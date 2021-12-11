Стало известно, кто может получить двойную пенсию перед Новым годом

Некоторые российские пенсионеры смогут получить сразу две пенсии перед Новым годом. Об этом сообщает "Ura.ru" со ссылкой на региональное отделение ПФР.

Предполагается, что двойные выплаты получат те, кому полагаются деньги первого числа каждого месяца. "Вторая" пенсия поступит им в конце декабря.

Представители ведомства также заявили журналистам, что количество нерабочих дней в Почте России в январе сократилось. Таким образом, пенсионеров, получающих выплаты с третьего числа, изменения графика не касаются.