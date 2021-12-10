Где в Сыктывкаре покататься на лыжах и коньках: полный список

Ход подготовки сегодня проинспектировал заместитель начальника управления физической культуры и спорта городской мэрии Максим Чукилев. Первой точкой осмотра стал каток, расположенный на территории стадиона по Морозова, 195. На сегодня работы по заливке ледовой площадки практически завершены.
Всего в Сыктывкаре будет работать 20 катков, полностью или по определённому расписанию доступных для катания. В текущем зимнем сезоне мэрия города планирует обустроить три дополнительных катка - в Верхнем и Нижнем Чове, а также в Лесозаводе.
- В этом году отрасли дополнительно выделено 600 тысяч рублей на обустройство катков, что позволило нам нарастить объемы. Также мы укрепили техническую базу для обустройства и содержания катков. На муниципальные средства была куплена коммунальная машина, приобретено навесное оборудование для обработки льда в рамках социального партнерства с «Лузалес», - пояснил М. Чукилев.
Также сегодня была осмотрена лыжная трасса на базе «Спортивная» по улице Лесопарковой. Здесь работы завершены и уже проходит тренировочный процесс.
Кроме того, в обслуживании лыжных трасс теперь поможет новый снежный ратрак PRINOTH HUSKY, который был приобретен муниципалитетом.
- Общая протяженность всех лыжных трасс в городе составляет более 150 километров, поэтому обновление техники – это очень большой плюс, ведь обслуживание станет более качественным, тем более количество лыжников в городе с каждым годом увеличивается. Например, за выходной день проход лыжников через трассы составляет больше пяти тысяч человек, - отметил директор спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Константин Собянин.
Всего в этом году в Сыктывкаре будет обустроено восемь лыжных трасс в Орбите, в районе улицы Лесопарковой, в местечке Красная Гора, Нижнем Чове, поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка, а также в Эжвинском районе.
С перечнем уличных катков и лыжных трасс в зимнем сезоне 2021-2022 годов можно ознакомиться ниже:
|
№ пп.
|
Место расположения уличного катка
|
1.
|
Ледовый каток по ул. Юности,8
(Хоккейный корт МАУ «СШОР «Эжва»)
|
2.
|
Ледовый каток по ул. Димитрова, 1/4
(Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олимпия»)
|
3.
|
Ледовый каток по пр-ту Бумажников, 59
(Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олимпия»)
|
4.
|
Ледовый каток по ул. Морозова, 195
(Спортивный стадион)
|
5.
|
Ледовый каток по ул. Снежная, 19/3
(Стадион-площадка в пгт. Верхняя Максаковка)
|
6.
|
Ледовый каток по Грибному проезду, 3
(Спортивный стадион в пгт. Краснозатонский)
|
7.
|
Ледовый каток на п. Чепыгина
(пгт. Краснозатонский)
|
8.
|
Ледовый каток по ул. 65 лет Победы
(Спортивная площадка)
|
9.
|
Ледовый каток по ул. Лесозаводская, 22а
(МОУ «СОШ №20 в пгт. Седкыркещ)
|
10.
|
Ледовая конькобежная дорожка по ул. Коммунистическая, 44
(Спортивный стадион ГБУ РК «СШОР№4»)
|
11.
|
Ледовая арена республиканского стадиона
(Спортивный стадион ГАУ РК «СШ №1»)
|
12.
|
Ледовый каток по ул. Красных Партизан, 68
(Хоккейный корт МАОУ «СОШ №21)
|
13.
|
Ледовый каток в парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова
|
14.
|
Ледовый каток по ул. Парковая, 11
(Хоккейный корт)
|
15.
|
Ледовый каток по ул. Ручейная, 32
(Хоккейный корт)
|
16.
|
Ледовый каток в микр. Орбита
(площадка по ул. Малышева,13)
|
17.
|
Ледовый каток на Стефановской площади