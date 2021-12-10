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Где в Сыктывкаре покататься на лыжах и коньках: полный список

Где в Сыктывкаре покататься на лыжах и коньках: полный список

Ход подготовки сегодня проинспектировал заместитель начальника управления физической культуры и спорта городской мэрии Максим Чукилев. Первой точкой осмотра стал каток, расположенный на территории стадиона по Морозова, 195. На сегодня работы по заливке ледовой площадки практически завершены.

Всего в Сыктывкаре будет работать 20 катков, полностью или по определённому расписанию доступных для катания. В текущем зимнем сезоне мэрия города планирует обустроить три дополнительных катка - в Верхнем и Нижнем Чове, а также в Лесозаводе.

- В этом году отрасли дополнительно выделено 600 тысяч рублей на обустройство катков, что позволило нам нарастить объемы. Также мы укрепили техническую базу для обустройства и содержания катков. На муниципальные средства была куплена коммунальная машина, приобретено навесное оборудование для обработки льда в рамках социального партнерства с «Лузалес», - пояснил М. Чукилев.

 Также сегодня была осмотрена лыжная трасса на базе «Спортивная» по улице Лесопарковой. Здесь работы завершены и уже проходит тренировочный процесс. 

Кроме того, в обслуживании лыжных трасс теперь поможет новый снежный ратрак PRINOTH HUSKY, который был приобретен муниципалитетом.

- Общая протяженность всех лыжных трасс в городе составляет более 150 километров, поэтому обновление техники – это очень большой плюс, ведь обслуживание станет более качественным, тем более количество лыжников в городе с каждым годом увеличивается. Например, за выходной день проход лыжников через трассы составляет больше пяти тысяч человек, - отметил директор спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Константин Собянин.

Всего в этом году в Сыктывкаре будет обустроено восемь лыжных трасс в Орбите, в районе улицы Лесопарковой, в местечке Красная Гора, Нижнем Чове, поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка, а также в Эжвинском районе.

С перечнем уличных катков и лыжных трасс в зимнем сезоне 2021-2022 годов можно ознакомиться ниже:

№ пп.

Место расположения уличного катка

1.

Ледовый каток по ул. Юности,8

(Хоккейный корт МАУ «СШОР «Эжва»)

2.

Ледовый каток по ул. Димитрова, 1/4

(Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олимпия»)

3.

Ледовый каток по пр-ту Бумажников, 59

(Хоккейный корт МАУ «СШ «Северная Олимпия»)

4.

Ледовый каток по ул. Морозова, 195

(Спортивный стадион)

5.

Ледовый каток по ул. Снежная, 19/3

(Стадион-площадка в пгт. Верхняя Максаковка)

6.

Ледовый каток по Грибному проезду, 3

(Спортивный стадион в пгт. Краснозатонский)

7.

Ледовый каток на п. Чепыгина

(пгт. Краснозатонский)

8.

Ледовый каток по ул. 65 лет Победы

(Спортивная площадка)

9.

Ледовый каток по ул. Лесозаводская, 22а

(МОУ «СОШ №20 в пгт. Седкыркещ)

10.

Ледовая конькобежная дорожка по ул. Коммунистическая, 44

(Спортивный стадион ГБУ РК «СШОР№4»)

11.

Ледовая арена республиканского стадиона

(Спортивный стадион ГАУ РК «СШ №1»)

12.

Ледовый каток по ул. Красных Партизан, 68

(Хоккейный корт МАОУ «СОШ №21)

13.

Ледовый каток в парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова

14.

Ледовый каток по ул. Парковая, 11

(Хоккейный корт)

15.

Ледовый каток по ул. Ручейная, 32

(Хоккейный корт)

16.

Ледовый каток в микр. Орбита

(площадка по ул. Малышева,13)

17.

Ледовый каток на Стефановской площади

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