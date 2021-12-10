Где в Сыктывкаре покататься на лыжах и коньках: полный список

Ход подготовки сегодня проинспектировал заместитель начальника управления физической культуры и спорта городской мэрии Максим Чукилев. Первой точкой осмотра стал каток, расположенный на территории стадиона по Морозова, 195. На сегодня работы по заливке ледовой площадки практически завершены.

Всего в Сыктывкаре будет работать 20 катков, полностью или по определённому расписанию доступных для катания. В текущем зимнем сезоне мэрия города планирует обустроить три дополнительных катка - в Верхнем и Нижнем Чове, а также в Лесозаводе.

- В этом году отрасли дополнительно выделено 600 тысяч рублей на обустройство катков, что позволило нам нарастить объемы. Также мы укрепили техническую базу для обустройства и содержания катков. На муниципальные средства была куплена коммунальная машина, приобретено навесное оборудование для обработки льда в рамках социального партнерства с «Лузалес», - пояснил М. Чукилев.

Также сегодня была осмотрена лыжная трасса на базе «Спортивная» по улице Лесопарковой. Здесь работы завершены и уже проходит тренировочный процесс.

Кроме того, в обслуживании лыжных трасс теперь поможет новый снежный ратрак PRINOTH HUSKY, который был приобретен муниципалитетом.