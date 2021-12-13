За квартирой — и на каникулы: декабрьский спрос на новостройки превзошел ожидания

Конец года и желание закрыть все важные финансовые дела — традиционно подогревает интерес к инвестициям в жилую недвижимость в декабре. Особенно, если речь идет о квартирах в Москве и Питере. Кто его знает, что будет завтра, а уж тем более с 1 января 2022 года? Ажиотажа на рынке жилья добавляют растущие цены на новостройки и непредсказуемое поведение ипотечных ставок. Чтобы не потерять сбережения и не наделать ошибок, ни в коем случае нельзя паниковать. С покупкой квартиры лучше действовать аккуратно, изучить вопрос и довериться рекомендованным специалистам.

Сотни семей смогли улучшить жилищные условия и поменять образ жизни с помощью агентства недвижимости «Две Столицы». Солидный опыт, открыты собственные представительства в Москве и Санкт-Петербурге, заключины партнерские соглашения с надежными застройщиками обеих столиц. Консультанты агентства владеют самыми выгодными инструментами покупки недвижимости. Наиболее привлекательные на сегодняшний день — это рассрочка, трейд-ин и ипотека. Если воспользоваться любым из них, можно успеть выйти на сделку до Нового года и стать собственником новой квартиры в Москве или Петербурге до 31 декабря.

Зачем откладывать на будущий год то, что можно сделать сегодня

Мнение экспертов рынка недвижимости компании «Две Столицы»:

— Если ваша семья запланировала покупку квартиры в ближайшее время, не нужно откладывать на следующий год. Три недели — срок, достаточный для совершения сделки купли-продажи по прежним ставкам банков, фиксированным ценам застройщиков и действующим программам, пока семейные сбережения не съела инфляция.

Наиболее выгодным предложением от застройщиков остается трейд-ин, но у разных компаний программы могут отличаться. За один визит в офис агентства недвижимости «Две Столицы» возможно познакомиться с условиями покупки по трейд-ин, изучить жилые комплексы Москвы и Санкт-Петербурга и даже совершить 3D-тур, узнать цену своей собственной квартиры и рассчитать шансы на переезд из Сыктывкара в любую из столиц.

Подпись к фото: Программы трейд-ин — удобный обмен старой квартиры в Сыктывкаре на жилье в новостройке Москвы или Петербурга

— Возможность купить квартиру в жилых комплексах Москвы и Петербурга через трейд-ин по ценам декабря 2021 года дают практически все застройщики, — объясняет руководитель агентства недвижимости «Две Столицы» в Сыктывкаре Людмила Трошина. — Разумеется, есть своя специфика и акценты в зависимости от города, строительной компании и объекта. Девелоперы предлагают самые разные выгодные варианты купли-продажи по трейд-ин и в рассрочку. Поэтому, имея жилье в Сыктывкаре, вы можете переехать куда угодно, используя этот актив — в Москву, в Питер или же остаться в родном городе, улучшив жилищные условия. Мы мониторим информацию о программах застройщиков-партнеров и готовы предложить много интересных вариантов.

Ключевые программы трейд-ин

1. Московская программа действует по схеме «Бронируй сейчас, покупай потом». Выбирая квартиру в Москве в декабре, вы закрепляете за собой вариант и фиксируете цену на два месяца и более. При этом вы проживаете в своей старой квартире до переезда в новую и ничего не теряете. Платить ипотеку не придется.

2. Купить квартиру в Питере можно, имея лишь 10% от ее стоимости. Формула работает как рассрочка на три месяца. Вы вносите имеющуюся сумму и оформляете сделку купли-продажи. После этого в течение трех месяцев вам предстоит продать свою старую квартиру, чтобы погасить рассрочку либо оформить ипотеку. Пока вы ищете покупателя на свой вариант, новостройка не подорожает.

3. И в Москве, и в Питере можно оформить рассрочку и ждать сдачи дома. Такой сценарий выгоден, когда у вас на руках имеются сбережения в размере 15% от стоимости квартиры в столице. Этого достаточно, чтобы выйти на сделку. Вы вносите накопленную сумму сразу, а остаток доплачиваете за три месяца до сдачи дома. Пока ваш жилой комплекс строится, можно успеть продать старую квартиру в Сыктывкаре. А если средств не хватает — легко оформить подъемную ипотеку.

Ваши действия:

1. Выбрать и забронировать квартиру в новом ЖК Москвы или Петербурга до повышения цен с помощью компании «Две Столицы».

3. Выбрать программу трейд-ин, рассрочки или рассчитать ипотеку до роста ставок (одобрение банка фиксирует процент).

4. Провести сделку по покупке жилья в столичном ЖК и следить за ходом строительства онлайн. Выезжать никуда не придется. Регистрация права проводится в дистанционном формате. А на каникулах можно выбраться «на стройку», привыкать к новой локации и строить планы.

Если мечта о переезде в столицу есть, а четкого плана действий нет, обращайтесь за помощью специалистов Компании «Две Столицы» в офис компании в Сыктывкаре по адресу улица Интернациональная, 50.