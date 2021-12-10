Администрация Сыктывкара отказала перевозчикам в повышении цен на проезд

Администрация города отказала частным перевозчикам в повышении стоимости перевозок до 35 рублей по ряду маршрутов. Речь идёт о маршрутах 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44. Напомним, на прошлой неделе группа частных перевозчиков направила в администрацию города уведомление о повышении с 20 декабря стоимости оплаты проезда с текущих 28 до 35 рублей.



Отказ связан с несоблюдением перевозчиками нормативных сроков уведомления администрации. По правилам, оно должно происходить не менее, чем за 30 дней до планируемой даты изменения стоимости проезда.



Кроме этого, 35 рублей – это сумма, которая превышает критерий ценовой доступности транспортных услуг для населения при организации регулярных перевозок. Данный критерий рассчитан несколько лет назад по специальной федеральной методике на основе среднедушевого дохода населения региона с коэффициентом 5,5 процента. Данный коэффициент закреплён решением Совета города.



На тот момент по Сыктывкару максимальная цена соответствовала уровню не выше 28 рублей. С учётом повышения среднедушевого дохода населения в настоящий момент данная сумма не может превышать 32 рублей. Таким образом, администрация Сыктывкар считает невозможным рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда до 35 рублей по указанным выше маршрутам, осуществляющим деятельность по нерегулируемому тарифу.



Подчеркнём, что обозначенный коэффициент в 5,5 процента может быть уточнён депутатами городского Совета с целью сохранения для сыктывкарцев доступной стоимости проезда.



В отношении вопроса о повышении стоимости проезда по маршрутам САТП №1 мэрия также считает нежелательным повышение стоимости проезда. Однако данный вопрос находится в компетенции региональной службы по тарифам, поскольку САТП №1 осуществляет обслуживает маршруты с регулируемым тарифам.