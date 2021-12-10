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В Коми охранник угнал УАЗ со своего же предприятия, а потом плевался в полицейских

В Коми охранник угнал УАЗ со своего же предприятия, а потом плевался в полицейских

Судом установлено, что ночью 5 сентября 2021 г. мужчина из подъезда одного из домов вызвал полицию и скорую помощь, сообщив о причинении ему телесных повреждений и украденных у него деньгах.

Впоследствии в автомобиле скорой помощи мужчина в присутствии фельдшера стал оскорблять находившихся в салоне машины двоих сотрудников полиции, грубо и нецензурно высказываясь в их адрес, а также плюнув в сторону каждого.

Накануне этот же мужчина, будучи нетрезвым, угнал с территории рабочего участка ООО «Петрофизик» автомобиль УАЗ и доехал на нем до г. Сосногорска. О данном факте мужчина добровольно сообщил в полицию, пояснив, что на данном предприятии он работает охранником.

Суд признал жителя Ухты виновным в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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