В Коми охранник угнал УАЗ со своего же предприятия, а потом плевался в полицейских

Судом установлено, что ночью 5 сентября 2021 г. мужчина из подъезда одного из домов вызвал полицию и скорую помощь, сообщив о причинении ему телесных повреждений и украденных у него деньгах.

Впоследствии в автомобиле скорой помощи мужчина в присутствии фельдшера стал оскорблять находившихся в салоне машины двоих сотрудников полиции, грубо и нецензурно высказываясь в их адрес, а также плюнув в сторону каждого.

Накануне этот же мужчина, будучи нетрезвым, угнал с территории рабочего участка ООО «Петрофизик» автомобиль УАЗ и доехал на нем до г. Сосногорска. О данном факте мужчина добровольно сообщил в полицию, пояснив, что на данном предприятии он работает охранником.