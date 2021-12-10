В Сыктывкаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет

В столице Коми произшла вынужденная посадка самолета. Как сообщает "Комиинформ", на борту умер человек.Следователи на транспорте проводят проверку.

По информации группы "Авиация Коми", 9 декабря экипаж Airbus при выполнении рейса "Салехард - Москва" на первом часу полета сообщил о больном пассажире на борту и решил выполнить вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара. Для пассажира запросили скорую помощь.

В 20.53 борт совершил посадку в Сыктывкаре. Предварительно у пассажира произошла сильнейшая аллергическая реакция - отек Квинке.