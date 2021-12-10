Синоптики рассказали о погоде на выходных в Коми

11 декабря в республике облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -12...-17, при прояснении -20...-25, днем -8...-13, в отдельных южных районах -13...-18°С, сообщает Коми ЦГМС.

12 декабря будет облачно с прояснениями. В северных районах снег, днем местами сильный, на юге ночью без осадков, днем в отдельных районах снег. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -12...-17, при прояснении -18...-23, днем -8...-13, на крайнем юге -12...-17°С.