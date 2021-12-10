В Сыктывкаре в полтора раза подорожает школьный обед

С 2022 года стоимость школьного обеда начальных классов составит 95 рублей на одного ученика, который посещает учебу в первую смену. Для второй смены эта сумма еще больше – 120 рублей, в полтора раза больше, чем сейчас.

Администрация столицы Коми приняла постановление об утверждении норм (стоимости) питания обучающихся, имеющих право на предоставление питания в муниципальных образовательных организациях с 1 января 2022 года. Уточняется, что эти суммы будут применяться по 30 июня следующего года.школ

Бесплатные обеды предусмотрены для учеников 1-4-х классов. Согласно постановлению, для тех, кто посещает школу в первую смену, стоимость питания составит 95 рублей (сейчас — 61,26 рубля).