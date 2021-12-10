В Сыктывкаре в полтора раза подорожает школьный обед

С 2022 года стоимость школьного обеда начальных классов составит 95 рублей на одного ученика, который посещает учебу в первую смену. Для второй смены эта сумма еще больше – 120 рублей, в полтора раза больше, чем сейчас.
Администрация столицы Коми приняла постановление об утверждении норм (стоимости) питания обучающихся, имеющих право на предоставление питания в муниципальных образовательных организациях с 1 января 2022 года. Уточняется, что эти суммы будут применяться по 30 июня следующего года.школ
Бесплатные обеды предусмотрены для учеников 1-4-х классов. Согласно постановлению, для тех, кто посещает школу в первую смену, стоимость питания составит 95 рублей (сейчас — 61,26 рубля).
Повышенная стоимость обеда предусмотрена для детей, которые учатся во вторую смену. Эта сумма тоже увеличилась — с 85,77 рубля до 120 рублей.
На бесплатное питание могут рассчитывать и ученики 5-11-х классов:
- стоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
- дети погибших при исполнении служебного долга родителей;
- дети из семей, находящихся в социально опасном положении.
Стоимость школьного обеда для них будет составлять 42,92 рубля (сейчас —41,27 рубля).
Двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья будет организовано из расчета 120 рублей в день.
Управлению образования предписано определить порядок формирования сухих продуктовых наборов и перечень продуктов питания для формирования сухих пайков при обучении на дому и установить стоимость, не превышающую норму питания в день при посещении занятий в школе.