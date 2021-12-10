Иван Голубков взял «золото» на этапе Кубка мира

В Канаде в эти дни проходит очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Накануне состоялись индивидуальные биатлонные гонки.

После трех серебряных медалей в лыжных гонках золотую медаль наконец-то завоевал Иван Голубков, не допустивший ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым стал Данила Бритик с одним промахом. Третье место у американца Арона Пайка, также совершившего один промах.