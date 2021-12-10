Ирину Шеремет не выпустили из СИЗО

В Верховном суде Коми рассмотрели апелляцию защиты Ирины Шеремет. Доводы стороны выслушаны: решено оставить участницу смертельного ДТП в СИЗО. Как отмечают источники, адвокат также просил отпустить фигурантку громкого дела под залог.

Напомним, ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. После наезда женщина продолжила движение в сторону улицы Элеваторная. Не справившись с управлением, водитель выехала на тротуар, где сбила женщину. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen.