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На «горячую линию» по нарушениям эпидобстановки в Коми поступило более 50 сигналов

На «горячую линию» по нарушениям эпидобстановки в Коми поступило более 50 сигналовФото из архива «Pro Города»

На «горячую линию» оперштаба Коми поступило более 50 сигналов о нарушении эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики Коми.

Республиканский межведомственный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции информирует о телефонах «горячей линии» в городах и районах Республики Коми.

«Горячая линия» действует в регионе с 26 ноября 2021 года. Координатором ее работы является Министерство юстиции Республики Коми.

Жители республики могут сообщить о фактах нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных в период распространения новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 9 декабря 2021 года на «горячую линию» поступило более 50 сигналов, каждый был взят в работу для принятия мер реагирования. 

Муниципальные образования Республики Коми

Номера телефонов «горячей линии»

МО ГО «Сыктывкар»

88212 246390, 294128

МО ГО «Воркута»

882151 36754

МО ГО «Инта

882145 62841

МО ГО «Вуктыл»

882146 23020

МО МР «Печора»

882142 72723

МО МР «Сосногорск»

882149 55714, 50890

МО ГО «Усинск»

88212 26085

МО ГО «Ухта»

88216 761228

МО МР «Ижемский»

882140 94430

МО МР «Княжпогостский»

882139 21208

МО МР «Койгородский»

882132 91040

МО МР «Корткеросский»

882136 92639

МО МР «Прилузский»

882133 22302, 22708

МО МР «Сысольский»

882131 91009

МО МР «Сыктывдинский»

882130 71042

МО МР «Троицко - Печорский»

882138 91408

МО МР «Удорский»

882135 33009

МО МР «Усть - Вымский»

882134 28207

МО МР «Усть - Куломский»

882137 94517

МО МР «Усть - Цилемский»

882141 91935

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