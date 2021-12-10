На «горячую линию» по нарушениям эпидобстановки в Коми поступило более 50 сигналов

На «горячую линию» оперштаба Коми поступило более 50 сигналов о нарушении эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики Коми.
Республиканский межведомственный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции информирует о телефонах «горячей линии» в городах и районах Республики Коми.
«Горячая линия» действует в регионе с 26 ноября 2021 года. Координатором ее работы является Министерство юстиции Республики Коми.
Жители республики могут сообщить о фактах нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных в период распространения новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 9 декабря 2021 года на «горячую линию» поступило более 50 сигналов, каждый был взят в работу для принятия мер реагирования.
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Муниципальные образования Республики Коми
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Номера телефонов «горячей линии»
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МО ГО «Сыктывкар»
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88212 246390, 294128
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МО ГО «Воркута»
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882151 36754
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МО ГО «Инта
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882145 62841
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МО ГО «Вуктыл»
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882146 23020
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МО МР «Печора»
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882142 72723
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МО МР «Сосногорск»
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882149 55714, 50890
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МО ГО «Усинск»
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88212 26085
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МО ГО «Ухта»
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88216 761228
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МО МР «Ижемский»
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882140 94430
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МО МР «Княжпогостский»
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882139 21208
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МО МР «Койгородский»
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882132 91040
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МО МР «Корткеросский»
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882136 92639
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МО МР «Прилузский»
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882133 22302, 22708
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МО МР «Сысольский»
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882131 91009
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МО МР «Сыктывдинский»
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882130 71042
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МО МР «Троицко - Печорский»
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882138 91408
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МО МР «Удорский»
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882135 33009
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МО МР «Усть - Вымский»
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882134 28207
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МО МР «Усть - Куломский»
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882137 94517
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МО МР «Усть - Цилемский»
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882141 91935