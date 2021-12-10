На «горячую линию» по нарушениям эпидобстановки в Коми поступило более 50 сигналов

На «горячую линию» оперштаба Коми поступило более 50 сигналов о нарушении эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики Коми.

Республиканский межведомственный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции информирует о телефонах «горячей линии» в городах и районах Республики Коми.

«Горячая линия» действует в регионе с 26 ноября 2021 года. Координатором ее работы является Министерство юстиции Республики Коми.