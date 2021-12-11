Топ 7 оригинальных детских костюмов на Новый год, которые продают в Сыктывкаре

Для взрослых конец года - это хлопоты с покупкой подарков, планированием новогоднего стола, отчетами на работе и многим-многим другим. Для детей же сказочная пора начинается еще до 31 декабря. Ведь в последние дни уходящего года они блистают на новогодних елках. А какой же праздник без яркого костюма?
Сегодня портал “ПроГород” выяснил, какие оригинальные детские костюмы можно купить в Сыктывкаре.
Елочка, 450р
Славный костюм для девочки ростом 104 сантиметра. Он состоит из кофточки и юбки, которые украшены бантиками.
Тигруля, 450р
Если ваш ребенок обожает историю про Винни Пуха и его друзей, костюм активного и жизнерадостного Тигрули - это то, что нужно. Костюм на рост 104 сантиметра. В комплекте есть шапочка и обувь.
Рыцарь, 450р
А этот костюм уже для детей постарше. Рост 122 сантиметра. Продавец отмечает, что костюм находится в хорошем состоянии.
Красная Шапочка, 500р
По словам продавца, костюм надевали всего один раз, поэтому состояние отличное. Рост 110 сантиметров.
Снегурочка, 1200р
Роскошное платье подойдет на девочку ростом 122 сантиметра. В комплекте есть шапочка и муфта.
Гномик, 1000р
Костюм подойдет на мальчика ростом в 110 сантиметров. Продавец отмечает, что костюм до этого надевали лишь один раз. В комплекте также есть шапочка и обувь.
Эльза, 2000р
Эльза - одна из самых популярных героинь мультфильмов среди современных девочек. В Сыктывкаре можно купить б/у костюм волшебницы на рост 116 сантиметров. Также к нему прилагаются туфли 29 размера и корона.