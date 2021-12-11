Топ 7 оригинальных детских костюмов на Новый год, которые продают в Сыктывкаре

Сегодня портал “ПроГород” выяснил, какие оригинальные детские костюмы можно купить в Сыктывкаре.

Для взрослых конец года - это хлопоты с покупкой подарков, планированием новогоднего стола, отчетами на работе и многим-многим другим. Для детей же сказочная пора начинается еще до 31 декабря. Ведь в последние дни уходящего года они блистают на новогодних елках. А какой же праздник без яркого костюма?

Славный костюм для девочки ростом 104 сантиметра. Он состоит из кофточки и юбки, которые украшены бантиками.

Тигруля, 450р

Если ваш ребенок обожает историю про Винни Пуха и его друзей, костюм активного и жизнерадостного Тигрули - это то, что нужно. Костюм на рост 104 сантиметра. В комплекте есть шапочка и обувь.

Рыцарь, 450р

А этот костюм уже для детей постарше. Рост 122 сантиметра. Продавец отмечает, что костюм находится в хорошем состоянии.

Красная Шапочка, 500р

По словам продавца, костюм надевали всего один раз, поэтому состояние отличное. Рост 110 сантиметров.

Снегурочка, 1200р

Роскошное платье подойдет на девочку ростом 122 сантиметра. В комплекте есть шапочка и муфта.

Гномик, 1000р

Костюм подойдет на мальчика ростом в 110 сантиметров. Продавец отмечает, что костюм до этого надевали лишь один раз. В комплекте также есть шапочка и обувь.

Эльза, 2000р

Эльза - одна из самых популярных героинь мультфильмов среди современных девочек. В Сыктывкаре можно купить б/у костюм волшебницы на рост 116 сантиметров. Также к нему прилагаются туфли 29 размера и корона.