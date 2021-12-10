Комитет по тарифам рассматривает предложение САТП повысить цены в автобусах до 30 рублей

"САТП №1" предлагает увеличить стоимость проезда на городских маршрутах до 30 рублей. Для этого предприятие обратилось в комитет по тарифам Коми.

«Предложение о необходимости увеличения уровня тарифа подтверждается представленными документами, а также обосновывается требованиями законодательства в части обеспечения безопасности пассажиров», — указано в пояснении.

Примечательно, что предлагаемый "САТП №1" размер оплаты за проезд в текущий момент является проектным, а значит, может быть скорректирован в ходе рассмотрения.