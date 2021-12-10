В Коми директор изготовил для сотрудников фирмы фальшивые ПЦР-тесты

В полицию Ухты поступило сообщение о подделке медицинских заключений о сдаче ПЦР-тестов. Фальшивые документы принадлежали работникам крупного предприятия.

Выяснилось, что лже-тесты тесты сделал представитель руководящего состава подрядной организации. Он изготовил 63 электронных бланка медицинских заключений о сдаче ПЦР-тестов на работников, которые позже в разные периоды времени с сопроводительными листами по электронной почте направил в адрес компании. Тесты требовались сотрудникам для получения пропусков на объекты предприятия и дальнейшего осуществления трудовой деятельности.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник дал признательные показания. Мужчина получил обязательство о явке. Сейчас ведется дознание.