Минэкономики Коми обсудит с «Яндексом» проблемы сыктывкарских таксистов

Заместитель Председателя Правительства Коми, министр экономического развития и промышленности Коми Эльмира Ахмеева встретилась с таксистами и председателем Коми республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорем Киселевым. Во время встречи они обсудили вопросы касательно работы такси в регионе.

Эльмира Ахмеева отметила, что важно прислушаться к проблемам водителей и установить единые правила работы на рынке таксомоторных перевозок. Ещё одна задача - продолжить защищать права легальных перевозчиков. В итоге участники встречи решили в ближайшее время провести совместное совещание в формате ВКС с представителями министерства, региональных перевозчиков и «Яндекс.Такси».

Ранее мы писали, что часть сыктывкарских таксистов с 6 декабря устроила забастовку. Они несогласны с новыми условиями сервиса "Яндекс.Go": подачу автомобиля увеличили с 2,7 км до 3,6 км, а минимальную стоимость поездки снизили до 59 рублей.