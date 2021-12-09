Россиян ждет огромный штраф за езду с «механикой»

Езда на автомобилей с механической коробкой передач иногда может обернуться серьезным штрафом. Наказание ждет водителей, которые обучались и сдавали экзамен в ГИБДД на автомобиле с «автоматом». Об этом в Telegram написал руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский, передает autonews.ru.



«После обучения на «автомате» выдается водительское удостоверение, в котором в графе «особые отметки» будет стоять отметка «АТ» (automatic transmission)», — написал эксперт и прикрепил к сообщению изображение водительских прав с соответствующей отметкой.



Езда с такой отметкой на механике является нарушением ПДД. За это водителю грозит штраф в размере от 5000 до 15 000 ₽ (ст. 12.7 КоАП). Это действие квалифицируется как управление транспортным средством автомобилистом, не имеющим права управления.



В России более половины продаваемых новых автомобилей оснащены автоматическими коробками передач (АКП). На этот тренд не смог повлиять даже стремительный рост цен на машины в России, когда зачастую автопроизводители переписывают прайс-листы практически каждый месяц. При этом стоимость автомобилей с «автоматом» традиционно существенно выше аналогов с «механикой». Впрочем, спрос на машины с автоматической трансмиссией вряд ли снизится, как и стремление потенциальных клиентов найти машину по более низким ценам.