Сыктывкарский ЛВЗ обвинили в краже «Сотворения мира»

Юрий Лисовский – известный художник-этнофутурсит – рассказал на своей странице в соцсети, что смог добиться снятия с продажи подарочной упаковки «Дары Севера» от СЛВЗ. Причиной тому стало использование его работ для создания оформления коробки.

- Без спросу и договора в нарушении всех авторских прав была использована и переработана под упаковку моя работа «Сотворения мира». Цена упаковки была внушительной, аж 279 рублей в розничной торговле, - отметил художник.

Автор обратился к следователям с заявлением, после чего прошла проверка. В уголовном деле было отказано, а СЛВЗ заявил, что использовал изображения из открытого доступа в Интернете. Тем не менее, аналогия в изображениях была очевидна, к тому же, завод вскоре снял продажу коробок и изъял их из оборота, а информацию о товаре удалил с сайта.

Всего было заказано 2,5 тыс. сувенирных упаковок. Общая стоимость превысила 497 тыс. рублей, одна штука – 199 рублей с учетом НДС. Оптовая цена за коробку была 219 рублей, розничная – 279 рублей. Всего реализовали 414 единиц товара стоимостью свыше 90 тыс. рублей.

- Разница между закупочной и отпускной ценой составила 20 рублей. С учетом разницы в цене доход общества от реализации 414 единиц товара составил 8 280 рублей, в том числе НДС. Доход от реализации за вычетом уплаченного НДС составляет 6 900 рублей. Таким образом, требование о компенсации материального ущерба в размере 90 666 рублей является необоснованным. Также, по мнению общества, размер предъявляемых вами требований о возмещении морального вреза в сумме 500 000 рублей нельзя признать обоснованным, - сообщили в СЛВЗ. Выплачивать компенсацию художнику отказались.