В Роспотребе назвали симптомы нового штамма «омикрон»

В Роспотребнадзоре напомнили, какие симптомы характерны для коронавирусной инфекции: слабость, повышенная температура, головная боль, кашель и снижение аппетита.

Что же касается штамма «омикрон», обнаруженного в ЮАР в начале ноября, информации о нем пока не очень много. Но уже можно сказать, что особенностью нового варианта SARS-CoV-2 является сильная усталость и слабость, пишет «РГ».

На эти симптомы жалуется большинство инфицированных. Также у них повышается температура тела (до 38 градусов и выше), сильно болит голова, в отдельных случаях бывает и кашель. А у детей, помимо вышеперечисленных симптомов, еще и сыпь присутствует. Частота этого симптома — 15 процентов, рассказали РИА Новости в Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского.

Ранее в уральском филиале научного центра «Вектор» сообщили, что COVID-19, вызванный новым штаммом «омикрон», не сильно отличается от течения болезни, спровоцированной другими вариантами коронавируса.