"Скоро на еду хватать не будет": сыктывкарцы о повышении цен на проезд в автобусах

В Сыктывкаре рассматривается повышение цен на проезд на автобусах до 35 рублей. Жители города оказались крайне недовольны такой перспективой, и начали высказывать свое возмущение в Сети. Портал PG11.ru собрал для вас подборку самых ярких комментариев в нашей группе "ВКонтакте".
Ольга Савельева
- Никакой зарплаты не хватит оплачивать проезд за себя и за ребенка. Хоть бы детям проездные что ли придумали! Скоро и на еду хватать не будет!
Ирина Рябова
- Вот автотранспортное предприятие тоже на что-то жить хочет. Если вы думаете, что они жируют - это не так!
Мария Прохорова
- За 28 рублей, неохота садиться. А за 35 и подавно. Транспортные карты у них не обслуживаются.
Алексей Кожевник
- Всё везде дорожает, почему проезд не должен повышаться? Народу остается только смириться и платить.
Екатерина Носова
- Куда поднимать-то. Вот если бы были идеальные автобусы и теплые, когда надо, и прохладные летом, и четко по расписанию ходили - вот тогда будет оправдано повышение цены.
Наталья Пешкина в диалоге с предполагаемым водителем автобуса.
- Без пассажиров нет и вашего бизнеса. Я езжу на автобусах и вижу, как работают и водители, и кондукторы. Поверьте, есть такие тандемы, которые не отрабатывают своего сервиса. Вы грубите и хамовато ведёте себя, хотя это всего лишь ваше рабочее место, а не местечко на кухне. Вы позволяете себе курить в кабине. А барышни кондуктора - это отдельная песня. Хамки, и ведут себя, как будто на зоне. К вам и вашим коллегам вопросов не мало и дай бог заработать вам на то, что хочется!
Галина Матрехина
- Для проезда моего ребенка на январь уйдет 3710. Минус с пенсии. Отлично!
Оксана Денисова
- Администрация перекидывает все на кошельки пассажиров? А поднять на севере МРОТ и пенсии они не хотят на нормальный уровень реальной инфляции?