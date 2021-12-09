"Скоро на еду хватать не будет": сыктывкарцы о повышении цен на проезд в автобусах

Алексей Кожевник

Екатерина Носова

- Куда поднимать-то. Вот если бы были идеальные автобусы и теплые, когда надо, и прохладные летом, и четко по расписанию ходили - вот тогда будет оправдано повышение цены.

Наталья Пешкина в диалоге с предполагаемым водителем автобуса.

- Без пассажиров нет и вашего бизнеса. Я езжу на автобусах и вижу, как работают и водители, и кондукторы. Поверьте, есть такие тандемы, которые не отрабатывают своего сервиса. Вы грубите и хамовато ведёте себя, хотя это всего лишь ваше рабочее место, а не местечко на кухне. Вы позволяете себе курить в кабине. А барышни кондуктора - это отдельная песня. Хамки, и ведут себя, как будто на зоне. К вам и вашим коллегам вопросов не мало и дай бог заработать вам на то, что хочется!