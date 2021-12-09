Не руби зеленую: жителям Коми грозят серьезные штрафы за елки

Желающие срубить ель самостоятельно уже могут обратиться в лесничество, написать заявление и заключить договор купли-продажи и произвести оплату по реквизитам. Дату рубки можно будет выбрать самим, место будет указано в договоре.

Так, за ель высотой до одного метра нужно будет заплатить 40 рублей 23 копейки, в то время как в прошлом году цена была 38,69 рубля. Стоимость дерева до двух метров выросла с 58,04 рубля до 60,35 рубля. Ель высотой до трёх метров обойдется в 80,46 рубля, ёлка до четырех метров стала стоить 100,58 рубля, а за лесную красавицу выше четырех метров потребуется заплатить 201 рубль 16 копеек.

Места рубки новогодних елей определены Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. Как правило, это лесные участки, где хвойный молодняк всё равно придется рано или поздно срубить. Например, противопожарные разрывы, участки под линиями электропередач, участки вдоль нефте- и газопроводов, вдоль автодорог и в местах, которые подлежат очистке.

А вот ель, вырубленная незаконно, подорожает в разы. Нарушителям лесного законодательства придётся и заплатить штраф, и возместить ущерб. Добровольно или в судебном порядке.

Штраф для физических лиц достигает 4 тысяч рублей, для должностных — 40 тысяч, для юридических — 300 тысяч.

Ущерб, причинённый лесным насаждениям в эксплуатационных лесах, кратно превышает стоимость елей, хотя, по сравнению с прошлыми годами он существенно уменьшился. Связано это с изменением "Методики определения размера возмещения вреда, причинённого лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства".

Если раньше размер ущерба зависел от высоты ели и был в сто раз выше её стоимости, то в этом году размер от незаконной рубки новогодней ели зависит от диаметра ствола, объема древесины дерева и района незаконной рубки. В среднем за одно дерево с диаметром ствола до 12 см размер вреда составит от 1200 рублей в северных районах и до 2200 рублей - в центральных и южных районах республики.

Но по-прежнему ущерб увеличивается в два раза, если незаконная заготовка новогодних деревьев совершена в защитных лесах. В три раза – при вырубке дерева на особо защитных участках защитных лесов, а также в лесах, расположенных в лесопарковых зеленых поясах. В пять раз больше придётся заплатить тем, кто незаконно срубит ель на особо охраняемых природных территориях.

Если размер ущерба превысит пять тысяч рублей, то помимо взыскания вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, нарушителю грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".

Плата по договору купли-продажи

Получатель:УФК по Республике Коми (Минприроды Республики Коми)

ИНН 1101160027 КПП 110101001

Банк получателя:

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ

УФК по Республике Коми г. Сыктывкар

Счет получателя: 03100643000000010700

БИК: 018702501

ЕКС:40102810245370000074 (Единый казначейский счет)

КБК: 05311204011016000120 (Плата за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи)

Федеральный бюджет

ОКТМО: по месту нахождения лесничества

Назначение платежа: Плата за ели (или деревья других хвойных пород) для новогодних праздников"