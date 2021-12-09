Жители Коми угнали КамАЗ, чтобы съездить за «добавкой»

Судом установлено, что в августе 2021 года на производственной базе индивидуального предпринимателя в м. Захаровка с. Выльгорт двое работников и их знакомая распивали спиртные напитки, а когда спиртное закончилось – договорились съездить за «добавкой». Для поездки в магазин они решили угнать грузовой автомобиль КамАЗ, принадлежащий работодателю, и съездить в магазин. Угонщики были задержаны сотрудниками ГИБДД на территории Сыктывкара.

Суд признал мужчин виновными в совершенном преступлении и назначил одному из них наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму – в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.