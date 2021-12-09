В Коми расследуют загадочное исчезновение женщины после пожара

Следователи считают, что криминального следа в пропаже нет: свидетели в дни перед пожаром не видели рядом с домом посторонних лиц, ничего не слышали о конфликтах женщин с кем-либо, на теле погибшей пожилой женщины отсутствуют повреждения.

19 января на улице Луговой произошел пожар. Кровля была почти уничтожена, уцелели только стены. Причиной пожара считают неисправность проводки из-за постоянного перенапряжения. Но после того, как завалы разобрали, обнаружили лишь тело матери пропавшей женщины, а вот ее останки так никто и не нашел.

На месте пожара несколько раз за весну и лето проводились поисковые мероприятия, которые не увенчались успехом. Женщину искали со служебными собаками, опрашивали свидетелей, «обследовали» через социальные сети и ближайшую лесополосу, но поиски ничего не дали. В итоге сначала следователи отказали в возбуждении уголовного дела ― они посчитали, что ее тело выгорело полностью и превратилось в золу.

Дочь пропавшей Ирины Шпаковской не смирилась с решением. Ее смутило то, что останки ее бабушки обнаружили не на ее спальном месте, а в комнате матери на полу. Пожилая женщина была укрыта пледом с дивана, на котором никто не спал. Дочь Ирины Шпаковской уверена, что в момент пожара ее матери не было дома: иначе остались бы хотя бы золотые украшения, которые постоянно носила пропавшая.

Девушка обратилась к заместителю руководителя СУ СК по Коми. После разговора, по его распоряжению следственным отделом по Княжпогостскому району было возбуждено уголовное дело по факту гибели бабушки и безвестного исчезновения матери обратившейся девушки.