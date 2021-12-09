В Коми расследуют загадочное исчезновение женщины после пожара

В Княжпогостском районе произошло загадочное исчезновение. Жительница деревни Удор Ирина Шпаковская пропала после пожара, сообщают «Княжпогостские вести».
19 января на улице Луговой произошел пожар. Кровля была почти уничтожена, уцелели только стены. Причиной пожара считают неисправность проводки из-за постоянного перенапряжения. Но после того, как завалы разобрали, обнаружили лишь тело матери пропавшей женщины, а вот ее останки так никто и не нашел.
Следователи считают, что криминального следа в пропаже нет: свидетели в дни перед пожаром не видели рядом с домом посторонних лиц, ничего не слышали о конфликтах женщин с кем-либо, на теле погибшей пожилой женщины отсутствуют повреждения.
На месте пожара несколько раз за весну и лето проводились поисковые мероприятия, которые не увенчались успехом. Женщину искали со служебными собаками, опрашивали свидетелей, «обследовали» через социальные сети и ближайшую лесополосу, но поиски ничего не дали. В итоге сначала следователи отказали в возбуждении уголовного дела ― они посчитали, что ее тело выгорело полностью и превратилось в золу.
Дочь пропавшей Ирины Шпаковской не смирилась с решением. Ее смутило то, что останки ее бабушки обнаружили не на ее спальном месте, а в комнате матери на полу. Пожилая женщина была укрыта пледом с дивана, на котором никто не спал. Дочь Ирины Шпаковской уверена, что в момент пожара ее матери не было дома: иначе остались бы хотя бы золотые украшения, которые постоянно носила пропавшая.
Девушка обратилась к заместителю руководителя СУ СК по Коми. После разговора, по его распоряжению следственным отделом по Княжпогостскому району было возбуждено уголовное дело по факту гибели бабушки и безвестного исчезновения матери обратившейся девушки.
Если вам известна какая-то информация по данному делу, просьба обращаться в полицию по тел. 8(82139) 22-2-71, 22-3-42, ОУР 23-7-61; 23-7-60.