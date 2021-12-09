За сутки в Коми произошло четыре пожара, есть пострадавшие

Из задымленных помещений самостоятельно эвакуировались 15 человек. Звеньями газодымозащитной службы было спасено 10 человек. Один из спасенных - мужчина 1955 года рождения – был госпитализирован с отравлением угарным газом

8 декабря в 05:28 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоквартирного жилого дома по адресу: Пионергорский проезд, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение четырех минут.

За минувшие сутки на территории республики произошло четыре пожара. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми, в трех случаях, по предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В 06:13 возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждены помещения на общей площади 10 м2.

В ликвидации пожара были задействованы 15 огнеборцев и 5 единиц техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В 06:29 в пожарно-спасательную службу города Воркуты поступило сообщение о возгорании в подвале жилого дома по улице Энтузиастов в поселке Воргашор. Пожарно-спасательные подразделения - 7 человек на 3 единицах техники - прибыли к месту вызова в течение шести минут. Из квартир самостоятельно эвакуировались 15 человек. В 06:50 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет.

В результате пожара повреждено подвальное помещение на площади 2 м2. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В 08:23 в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Советская в поселке Уръель. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение десяти минут. В 09:10 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. В результате пожара повреждена квартира на площади 12 м2.

В ликвидации пожара были задействованы 3 огнеборца и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

В 22:57 в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Молодежная в селе Занулье.

В ликвидации пожара были задействованы 3 огнеборца и 2 единицы техники. В 00:13 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет.

В результате пожара поврежден дом на площади 4 м2. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Уважаемые жители и гости Республики Коми. Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает: пожар легче предупредить, чем потушить! Чтобы защитить жизнь и имущество от пожара, соблюдайте требования пожарной безопасности.

Будьте осторожны с огнем, особенно при курении. Малейшая оплошность может привести к пожару.

Будьте внимательны при растопке печей и эксплуатации электроприборов. Не доверяйте присмотр за ними детям, не допускайте перекала печи и перегрузки электросети.

Отправляясь на прогулку или ложась спать, убедитесь, что печь полностью протоплена, газовая плита и электроприборы выключены.

Не оставляйте детей без присмотра! Позаботьтесь, чтобы спички, зажигалки, другие опасные для детей предметы не были в свободном доступе. Расскажите детям об опасности шалости с огнем.

В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в "Службу спасения" по номерам телефона "01", с мобильных устройств - "101" или "112".