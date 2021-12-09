В Сыктывкаре хотят построить торговый центр рядом с корпусом СГУ

Недавно в Сыктывкаре закрыли платную парковку возле "химбила" - корпуса СГУ на Петрозаводской. Это был важный объект для местных жителей, потому что многие арендовали там места. Об этом пишут общественники в группе "За комфортный Сыктывкар".

Владелец парковки заявил, что объект больше не рентабелен и решил построить на его месте новый торговый центр.

- Действующая парковка нерентабельна, она не заполняется на все 100% и от этого не приносит доход. Выгоднее построить корпус ТЦ под торговлю хозтоварами. Здание ТЦ будет построено уже к осени 2022 года и сдано в аренду, возможно, продано будущим арендаторам, - рассказал владелец парковки.

Мнение местных жителей тоже никто спрашивать не будет - объект построят в нынешних условиях землепользования и не увеличивая этажности здания, что не требует решения администрации и комиссии.

- Планируется сделать парковку на 50 мест. Вроде как нынешние водители, которые пользуются парковкой, смогут ставить туда свой автотранспорт. Но после застройки здание ТЦ продадут новому хозяину и, как решит он, ещё не известно. По вопросу передвижения пешеходов к объекту (обустройству тротуаров) было сообщено, что эта зона уже не входит в территорию выкупленного участка, а является муниципальной, - сообщают общественники.

Активисты отмечают, что строительство нового ТЦ создат проблему для автомобильного транспорта по улице Петрозаводской, так и для пешеходов, которые будут переходить дорогу в неположенном месте, как у ТЦ "Майский".