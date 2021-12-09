Обзор: как сыктывкарские рестораны принимают корпоративы в период ограничений

Вторая половина декабря - время новогодних корпоративов. Однако с введением QR-пропускной системы можно предположить, что количество празднующих уменьшится, а рестораны потеряют прибыль. Портал PG11.ru узнал, насколько плохо обстоят дела.

Мы обзвонили 8 сыктывкарских ресторанов, которые славились своими новогодними корпоративами - каждый год у них полные залы, а посетители получают массу удовольствия.

Мы попросили скромный столик на 20 человек. В итоге во всех ресторанах нашлось место, однако не на все даты - самые “вкусные” (26, 27, 29 декабря) уже заняты. Также отмечается, что не мы одни решили забронировать место заранее - почти на всех датах залы уже заполнены.



В большинстве ресторанов сейчас свободны даты 20 декабря и 21 декабря. Если хотите праздновать, то вам следует поторопиться - обычно уже к десятому декабря свободных мест нет.