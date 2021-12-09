В коми села приедет «МФЦ-мобиль»

Мобильный офис «на колесах» оказывает все услуги, которые можно получить в обычном центре или офисе «Мои Документы», включая самые популярные: выдачу бумажных QR-кодов, назначение социальных пособий и выплат, замену паспорта.

Спецавтобус будет стоять в поселке Краснозатонском три дня в неделю, а в остальные дни – обслуживать Корткеросский и Сыктывдинский район.

Внутри автобуса два рабочих места для экспертов МФЦ, два места для заявителей на обслуживании, три места для ожидания, тепловая завеса для сохранения тепла, оргтехника, место отдыха экспертов и три камеры видеонаблюдения, которые обеспечивают безопасность.



В пригородном сыктывкарском поселке Краснозатонский МФЦ не могли открыть до 2021 года из-за отсутствия подходящих помещений. Жители поселка обращались и в МФЦ, и даже к главе Коми. В марте 2021 поселковая администрация выделила для этих целей кабинет из своих помещений на 3,5 часа в неделю (по понедельникам). За такое время максимальная проходимость заявителей – шесть человек в неделю. Этого было катастрофически мало для восьми тысяч человек, которые живут в поселке.



Идея использования мобильного офиса МФЦ принадлежит зампреду правительства Коми, министру экономического развития и промышленности региона Эльмире Ахмеевой. Автобус приобретен при участии министра и при поддержке главы республики, говорится в сообщении пресс-службы МФЦ..



Мобильный офис будет работать в Краснозатонском 20 часов (три дня) в неделю, что позволит увеличить количество заявителей с шести до 70 человек в неделю.

В течение года в этом поселке появится полноценный офис «Мои Документы». Автобус – это временная мера, призванная обеспечить обслуживание заявителей до открытия офиса. Уже подписан договор на безвозмездное пользование помещением на ул. Краснозатонской, д. 4. В нем предстоит ремонт. После открытия стационарного офиса автобус МФЦ будет работать на обслуживании жителей других населенных пунктов, где нет офисов «Мои Документы».

Режим работы мобильного офиса «Мои Документы».

Краснозатонский (на площади Чепыгина):

понедельник с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);

среда с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);

пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Корткеросский район (у поселковых администраций):

первый и третий вторник месяца с 11.00 до 14.00 – поселок Намск;

второй и четвертый вторник месяца с 11.00 до 14.00 – поселок Керес.

Сыктывдинский район (село Лэзым, расположение у сельской администрации): четверг с 10.00 до 13.00.

Обслуживание ведется по предварительной записи и в порядке живой очереди. Запись на прием по телефону: 8 (800) 200 8212 (звонок бесплатный).