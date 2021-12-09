В САТП №1 назвали неизбежным повышение стоимости проезда в автобусах

Недавно товарищество индивидуальных перевозчиков объявило о повышении цен на проезд до 35 рублей. Это связано с подорожанием топлива, запчастей и расходников. Мы решили узнать у еще одного крупного местного перевозчика - САТП №1, планируют ли они повышать цены.

В САТП №1 отметили, что повышение цен на проезд - неизбежная мера.