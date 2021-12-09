В САТП №1 назвали неизбежным повышение стоимости проезда в автобусах

Недавно товарищество индивидуальных перевозчиков объявило о повышении цен на проезд до 35 рублей. Это связано с подорожанием топлива, запчастей и расходников. Мы решили узнать у еще одного крупного местного перевозчика - САТП №1, планируют ли они повышать цены.
В САТП №1 отметили, что повышение цен на проезд - неизбежная мера.
- На фоне растущих цен на ГСМ, ЖКХ и запчасти, а также серьёзных затрат на дезинфекцию транспорта и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, повышение стоимости проезда — мера неизбежная. Однако сейчас конкретная дата и новая цена билета ещё не определены. Замечу, что в любом случае скидка по транспортным картам и брелокам сохранится, - сообщили в САТП №1.
Перевозчик отметил, что в случае такого решения предприятие сообщит об этом пассажирам и общественности заблаговременно.