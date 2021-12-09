В Коми объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега

По прогнозу метеорологов, с 6 часов до 18 часов 9 декабря в крайних южных районах и на юго-востоке республики (Прилузский, Койгородский, Сысольский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский) ожидается сильный снег (6 мм и более), временами с ухудшением видимости до 1000-500 м.

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