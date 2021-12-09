В Сыктывкаре IT-специалист смог нормально уволиться только через приставов

Инженер сыктывкарской IT-компании подала заявление об увольнении по собственному желанию и в течение двух недель ходила к руководителю с просьбой издать приказ. После того, как на заявлении была поставлена виза «не дождетесь», сотрудница оставила взамен первоначального новый экземпляр, вечером по просьбе руководителя написала еще одно заявление - о выдаче трудовой книжки - и на следующий день на работу не вышла.

Работодатель посчитал, что это был невыход на работу без уважительной причины, пишет пресс-служба судебных приставов в Коми. Поэтому в трудовой книжке специалиста появилась запись о расторжении трудового договора в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей – прогулом.

Но суд напомнил руководителю компании, что работник вправе прекратить работу по истечении установленного законом двухнедельного срока предупреждения об увольнении по собственному желанию, и обязал внести изменения в трудовую книжку, а именно: признать запись о расторжении трудового договора в связи с прогулом недействительной и изменить формулировку на «увольнение по собственному желанию».