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В Коми школа «кинула» детей на деньги за летнюю работу

В Коми школа «кинула» детей на деньги за летнюю работуФото из архива pg11.ru

Прокуратура Усть-Куломского района проверила, как соблюдается законодательство по привлечению детей к работам. Выяснилось, что не все гладко, передает пресс-служба ведомства. 

Установлено, что одна из школ выплатила детям зарплату не в полном объеме. Оплату производили из тех денег, что имелись в наличии у организации, но при этом не учли время, которое работали школьники, и требования трудового законодательства.  

Прокуратура предъявила 70 исковых заявлений в интересах несовершеннолетних, два из которых уже рассмотрены и удовлетворены судом.

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