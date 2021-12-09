В Коми школа «кинула» детей на деньги за летнюю работу

Прокуратура Усть-Куломского района проверила, как соблюдается законодательство по привлечению детей к работам. Выяснилось, что не все гладко, передает пресс-служба ведомства.

Установлено, что одна из школ выплатила детям зарплату не в полном объеме. Оплату производили из тех денег, что имелись в наличии у организации, но при этом не учли время, которое работали школьники, и требования трудового законодательства.

Прокуратура предъявила 70 исковых заявлений в интересах несовершеннолетних, два из которых уже рассмотрены и удовлетворены судом.