Сыктывкарец получил отек Квинке после прививки от ковида

По информации доцента кафедры терапии мединститута СГУ имени Питирима Сорокина, Елены Ильиных, за все время кампании вакцинации от ковида в столице, лишь раз произошло что-то неожиданное. Из 60 тысяч, вакцинированных «Спутником V» у одного пациента случился отек Квинке.

В основном после вакцинации наблюдается только повышение температуры. 10% пациентов жалуются на повышение до 39 градусов, однако ее можно легко сбить жаропонижающими препаратами. Впрочем, аллергическая реакция при своевременной помощи тоже не опасна.

Также некоторые пациенты жаловались на боли в суставах, мышцах. Встречались у вакцинированных и тревожные нарушения, панические атаки. Эксперт сообщила, что в Сан-Марино из 20 тысяч человек, привившихся «Спутником», только десяти потребовалась госпитализация. Среди них было несколько случаев отёка Квинке.