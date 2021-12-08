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Сыктывкарец получил отек Квинке после прививки от ковида

Сыктывкарец получил отек Квинке после прививки от ковидаpixabay

По информации доцента кафедры терапии мединститута СГУ имени Питирима Сорокина, Елены Ильиных, за все время кампании вакцинации от ковида в столице, лишь раз произошло что-то неожиданное. Из 60 тысяч, вакцинированных «Спутником V» у одного пациента случился отек Квинке.

В основном после вакцинации наблюдается только повышение температуры. 10% пациентов жалуются на повышение до 39 градусов, однако ее можно легко сбить жаропонижающими препаратами. Впрочем, аллергическая реакция при своевременной помощи тоже не опасна.

Также некоторые пациенты жаловались на боли в суставах, мышцах. Встречались у вакцинированных и тревожные нарушения, панические атаки. Эксперт сообщила, что в Сан-Марино из 20 тысяч человек, привившихся «Спутником», только десяти потребовалась госпитализация. Среди них было несколько случаев отёка Квинке.

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