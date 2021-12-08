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Минздрав объяснил, почему сыктывкарцев прививают от ковида только по двое

Минздрав объяснил, почему сыктывкарцев прививают от ковида только по двое

Выяснилось, почему сыктывкарцев прививают по двое из одной ампулы. По информации городских источников, люди столкнулись с этой проблемой в пункте вакцинации на главном стадионе республики.

От жителей столицы Коми все чаще стали поступать жалобы, что им отказивают в прививке, если нет второго человека. Как заявили в Минздраве, врач не имеет права открыть ампулу двухдозной вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V» без второго пациента.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, необходимо записываться на прививку предварительно, а не приходить в порядке живой очереди.

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