Минздрав объяснил, почему сыктывкарцев прививают от ковида только по двое

Выяснилось, почему сыктывкарцев прививают по двое из одной ампулы. По информации городских источников, люди столкнулись с этой проблемой в пункте вакцинации на главном стадионе республики.

От жителей столицы Коми все чаще стали поступать жалобы, что им отказивают в прививке, если нет второго человека. Как заявили в Минздраве, врач не имеет права открыть ампулу двухдозной вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V» без второго пациента.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, необходимо записываться на прививку предварительно, а не приходить в порядке живой очереди.