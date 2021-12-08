Перевозчик объяснила, почему проезд на автобусе в Сыктывкаре может подорожать до 35 рублей

В Сыктывкаре проезд на автобусе может подорожать до 35 рублей. Глава “Товарищества частных перевозчиков” Татьяна Королева объяснила, с чем это связно.

Сейчас перевозчики находятся в довольно тяжелом финансовом положении - из-за подорожания автобусов, расходников, топлива и прочего.

Также совсем скоро в автобусы обяжут установить тахографы, стоимость которых начинается от 42 тысяч рублей.