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Перевозчик объяснила, почему проезд на автобусе в Сыктывкаре может подорожать до 35 рублей

Перевозчик объяснила, почему проезд на автобусе в Сыктывкаре может подорожать до 35 рублейФото: Виктор Конюхов

В Сыктывкаре проезд на автобусе может подорожать до 35 рублей. Глава “Товарищества частных перевозчиков” Татьяна Королева объяснила, с чем это связно.

Сейчас перевозчики находятся в довольно тяжелом финансовом положении - из-за подорожания автобусов, расходников, топлива и прочего. 

Также совсем скоро в автобусы обяжут установить тахографы, стоимость которых начинается от 42 тысяч рублей.

- Со всех сторон загоняют в угол, - пояснила Татьяна Королева.

Сейчас уведомление о повышении цен находится в администрации Сыктывкара на рассмотрении. 

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