В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя

Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски без расследования и экспертизы. По делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, сказано в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ. Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино, передает РИА Новости.

Управа района пришла в него с проверкой и увидела продавца без маски. На магазин составили протокол, и суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако ВС РФ согласился с выводами районного суда, отметив, что в данном случае для установления виновности нет "необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике".