В Коми TikTok стал второй по популярности соцсетью

TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцсетей в Республике Коми. Платформа коротких видео опередила Instagram и Одноклассники. Первое место традиционно занял ВКонтакте. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернета, приходящийся на эти ресурсы, удвоился. В Коми доля потребляемого трафика ВКонтакте составлет 51%, что почти в два раза больше, чем в среднем по стране. Далее следуют TikTok и Instagram, занимающие 25% и 17% соответственно.

Общероссийское распределение иное: первым по объему интернета стал Instagram (35,5%), вторым – Вконтакте (28%), замыкает тройку лидеров TikTok (24%).