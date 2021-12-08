Ученые Коми создают лекарство от деменции с помощью наночастиц

В Коми ученые научились управлять свойствами наночастиц. Теперь они смогут получать материалы с прогнозируемыми свойствами. Для этого понадобился пятилетний цикл исследований, а зачем это нужно рассказали на канале «Коми Гор».

Как оказалось, при должном использовании наночастицы способны помочь в диагностике и даже лечении онкологических заболеваний. К примеру, вещество, сдобренное такими частицами, усиливает контрастность и при взаимодействии с инфракрасным излучением подавляет рост опухоли.

- В чем преимущества наночастиц как носителей лекарственным форм? То есть, если мы берем стандартную таблетку, того же ибупрофена, то там доза очень высокая, а что усваивается, то совсем чуть-чуть. Всё, что не усвоилось, является раздражительным фактором в кишечнике, желудке и так далее. То есть оно организму, по большому счету, не нужно. В наночастице совсем немного этого вещества, оно адресно доставляется куда надо, соответственно, у нас меньше «лекарственного шока», - отметил заведующий лабораторией ультрадисперсных систем Института химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Пётр Ситников.

Новые препараты помогут и в лечении деменции. Работают над лекарством Институты химии, физиологии и биологии. Кроме того, Ученые-химики выявили еще одну особенность наночастиц. Если на их поверхность посадить антиоксиданты, то действие последних резко возрастает.