Эксперты выяснили, когда в Коми поднимут зарплаты

По данным Банка данных заработных плат hh.ru, по состоянию на конец начало декабря 2021 года 77,8% компаний в Коми в этом году проводят пересмотр зарплат сотрудников исключительно по решению руководства. А вот у 22,2% политика пересмотра зарплат не утверждена и пересмотра не проводится вовсе.

Исходя из аналитики, полученной от компаний СЗФО и в том числе из Коми, которые предоставили информацию в Банк данных зарплат hh.ru о планах ближайшего пересмотра зарплат видно, что наибольшая часть (20% компаний) собираются обсуждать вопросы изменения зарплаты сотрудников в апреле 2022 года.

Еще 13% будут рассматривать зарплатный вопрос по итогам первого квартала 2022, а именно в марте. Кроме того, у работающих жителей Коми есть возможность узнать о возможном повышении зарплаты уже в декабре 2021, а также в январе и феврале 2022 года – по 6,7% компаний ставят в планы пересмотр зарплат на эти месяцы.