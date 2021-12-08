Под Сыктывкаром столкнулись Mazda и Hyundai, пострадали люди

7 декабря в 16:40 под Сыктывкаром произошла жесткая авария. 27-летний водитель за рулем Mazda 6 подъезжал к Сыктывкару со стороны автодороги «Вятка». На 2 км «подъезда к г.Сыктывкар» при выполнении разворота водитель не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в автомобиль Hyundai Creta, который ехал со стороны аэропорта.

В результате ДТП три человека получили травмы. У водителя Mazda диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб правого коленного сустава. 67-летний водитель Hyundai Creta получил закрытую травму и ушиб грудной клетки. У 29-летней девушки, находившейся на переднем пассажирском сиденье автомобиля Mazda 6, диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма таза и ушиб поясничного отдела позвоночника.

По информации ГИБДД, все пострадавшие были госпитализированы. От более тяжких последствий травмированных спасли пристегнутые ремни безопасности.